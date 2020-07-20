Укрепление нормативной и институциональной баз – один из приоритетов правительства, возглавляемого Ионом Кику. Такие данные содержаться в отчете кабмина, подготовленном для слушаний о вотуме недоверия, выдвинутого фракциями «Платформы DA» и ПДС и поддержанного группами Канду и Шора, находящимися под контролем олигарха Владимира Плахотнюка.

Согласно документу, правительству удалось внести изменения в Трудовой кодекс с целью гарантирования сохранения рабочих мест, упорядочивания способа начисления и выплаты пособий отдельным категориям детей и молодежи, улучшения механизма работы социальных услуг („Locuință protejată”, „Casă comunitară), как и создания новой – „Centrul de zi pentru persoane cu dezabilități”.