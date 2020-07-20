Понедельник, 20 июля 2020, 19:42

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Сохранение рабочих мест – еще один из приоритетов правительства Кику

20 июля
18:01 2020
Версия для печати

Укрепление нормативной и институциональной баз – один из приоритетов правительства, возглавляемого Ионом Кику. Такие данные содержаться в отчете кабмина, подготовленном для слушаний о вотуме недоверия, выдвинутого фракциями «Платформы DA» и ПДС и поддержанного группами Канду и Шора, находящимися под контролем олигарха Владимира Плахотнюка.

Согласно документу, правительству удалось внести изменения в Трудовой кодекс с целью гарантирования сохранения рабочих мест, упорядочивания способа начисления и выплаты пособий отдельным категориям детей и молодежи, улучшения механизма работы социальных услуг („Locuință protejată”, „Casă comunitară), как и создания новой – „Centrul de zi pentru persoane cu dezabilități”.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,95–0,40%
EUR19,39–0,42%
GBP21,43+0,20%
UAH0,61–1,05%
RON4,00–0,21%
RUB0,24+0,22%

Курсы валют в MDL на 20.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд