Представителей зодиакального круга можно делить на группы по разным критериям: честные и беспринципные, добрые и не очень, легкие в общении и тяжеловесы… Но есть знаки, которые признают только собственные законы, их представители – эдакие бунтари, готовые идти на риск и не способные на уступки. Кто же эти «беспокойные сердца»?

Воинственный ОВЕН

Как истинные дети Огня, Овны яркие и напористые, сильные и целеустремленные. Их знаку покровительствует Марс, который дарит им дух воинов. Жизнь без борьбы им скучна. Они прирожденные лидеры. Их голос всегда хорошо слышен в толпе, а их призыв: «На баррикады!» обязательно будет поддержан.

Овны легко идут на риск, но не бездумно. Они должны понимать ради чего рискуют, какие последствия могут иметь их действия, а главное – они обязательно продумают несколько путей выхода из самого скверного варианта развития событий.

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Самоуверенный СТРЕЛЕЦ

Ещё один огненный знак зодиака. Дерзкие и упрямые, властные и самоуверенные, они достигают в жизни невероятных высот, получая по дороге всё, о чем мечтается. Часто именно это вызывает зависть и недовольство окружающих. Дух свободы наполняет их душу радостью и окрыляет.

Представители этого знака живут исключительно по своим законам. Чужие ограничительные рамки, если они не совпадают с собственными, будут в лучшем случае просто игнорироваться, а скорее демонстративно нарушаться, дабы показать самоуверенность и непокорность Стрельцов.

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Осторожный РАК

Представитель водной стихии. Умные и осторожные, скрытные и расчетливые. Они – дети Луны, отлично умеют скрывать свои истинные чувства и держать в узде сильные эмоции. Настоящая эмоциональная жизнь Раков кипит, но где-то в глубинах их богатого внутреннего мира.

Раки – настоящие бунтари, но очень хитрые и осторожные. Они прекрасно знают, что можно, а чего нельзя делать, осознают последствия любого бунта. Они как будто играют, нарушая правила игры. На это их толкают те черты характера, которые Раки не очень любят демонстрировать.

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Эксцентричный ВОДОЛЕЙ

Единственный воздушный знак. Излишне самоуверенные и неуступчивые, борцы за справедливость и независимость. Они хорошо видят социальные границы и даже принимают их, но как-то очень по-своему, подгоняя их под своё мироощущение. Это собственники, любящие комфорт. Они обязательно получат свои 33 удовольствия, чего бы им это ни стоило.

Любые революционные лозунги – это лозунги Водолеев. Они легко поддержат любую мятеж, если он за свободу, за справедливость. Яркие и эксцентричные они легко займут достойное место у руля любого бунта за права и свободы.

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