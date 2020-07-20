Парламент может провести пленарное заседание сегодня для рассмотрения вотума недоверия правительству Кику. Отставку кабмина требуют депутаты партий, возглавляемых Майей Санду, Андреем Нэстасе, Андрианом Канду и фракции «Шор». Решение будет приниматься сегодня в рамках Постоянного бюро законодательного органа.

Ион Кику уже заявил, что если Бюро примет положительное решение, повестка для правительства будет изменена с тем, чтобы он мог принять участие в этом заседании.

Глава кабмина пояснил, что в случае, если вотум недоверия будет одобрен, у правительства останутся лишь административные полномочия. Таким образом, станет невозможным подписание в среду, 22 июля, Соглашения о макрофинансовой помощи ЕС в размере 100 млн евро, а позже и Меморандума с МВФ.

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