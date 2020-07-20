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Газета "Кишиневские новости"

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Кику: Приоритетно здоровье, а не политические интересы отдельных лиц

20 июля
11:56 2020
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Премьер Ион Кику обратился к политикам, которые выводят людей на протесты в разгар эпидемии COVID-19: Проявляйте максимум внимания, потому что здоровье –приоритетно.

По его мнению, здоровье людей «не должно использоваться в интересах некоторых лиц, которые только благодаря таким действиям думают, что имеют шансы».

Глава кабмина заявил, что, хотя в последние 4 недели в Молдове отмечается снижение числа новых случаев коронавируса, власти продолжают проводить осторожную политику на фоне увеличения числа заболевших как в мире, так и в Румынии.

«Продолжаем быть внимательными и традиционно обращаюсь к гражданам и некоторым политическим лидерам, которые зовут людей на протесты. Проявляйте максимальное внимание, приоритетно здоровье, а не политические интересы отдельных лиц, которые только так думают, что имеют шансы», – сказал Кику.

Он также сообщил, что 24 июля пройдет заседание Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении, на котором обсудят действия после 1 августа.

«Обсудим предложения относительно ограничительных мер, возможно, введем режим обязательного 14-дневного карантина для граждан, которые возвращаются из-за границы», – рассказал премьер.

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