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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 20 июля 688 смертей от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на 20 июля 688 смертей от инфекции
20 июля
11:31 2020
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На утро 20 июля зафиксированы еще 4 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это 77-летний мужчина из района Дрокия, 85-летний мужчина из Кишинева, 65-летний мужчина из Комратского района, 69-летняя женщина из Кишинева.

На утро 20 июля 14467 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 688 человек умерли от инфекции.

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