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Газета "Кишиневские новости"

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Активы 26 богачей сопоставимы с доходами 3,9 млрд населения Земли

19 июля
12:31 2020
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в речи по случаю дня рождения экс-президента ЮАР Нельсона Манделы отметил – 26 самых богатых жителей Земли получают доход, равный состоянию половины населения планеты.

Генсек ООН упомянул, что с 1980 по 2016 годы на один процент самых богатых людей мира приходилось двадцать семь процентов общего совокупного роста доходов. По словам Гутерриша, более двух третей людей живут в условиях растущего неравенства. «Жизнь миллионов на планете во многом определяется факторами, возникающими непосредственно в момент их рождения», – констатировал Генеральный секретарь ООН.

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