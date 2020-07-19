Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в речи по случаю дня рождения экс-президента ЮАР Нельсона Манделы отметил – 26 самых богатых жителей Земли получают доход, равный состоянию половины населения планеты.

Генсек ООН упомянул, что с 1980 по 2016 годы на один процент самых богатых людей мира приходилось двадцать семь процентов общего совокупного роста доходов. По словам Гутерриша, более двух третей людей живут в условиях растущего неравенства. «Жизнь миллионов на планете во многом определяется факторами, возникающими непосредственно в момент их рождения», – констатировал Генеральный секретарь ООН.

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