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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В России научились ставить диагноз по сыворотке крови

18 июля
13:16 2020
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Для этого используется лазер

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета совместно с коллегами из китайского Университета Цинхуа разработали методику определения наличия заболевания с помощью обработки сыворотки крови лазерным излучением.

Для исследования брали сыворотку крови пациентов с заболеваниями, при которых страдает иммунитет человека (сахарный диабет, онкология, аутоиммунные заболевания). Рассеивание в этих субстанциях лазерного излучения позволило выявить, что у таких больных увеличены иммунные комплексы (антигены, антитела и белки иммунной системы организма). Таким образом удалось выяснить, каким образом иммунная система приводится в активное состояние, то есть можно выявить заболевание н ранней стадии, например, при проведении диспансеризации.

Метод может найти широкое применение, потому что для его использования не требуются дорогостоящие реактивы, результаты можно получить быстро и бесконтактно, что безопасно для больного, сообщает РИА «Новости».    

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