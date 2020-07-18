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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Определены самые частые осложнения после коронавирусной инфекции

18 июля
13:16 2020
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Страдают не только легкие

Специалисты Колумбийского, Йельского и Гарвардского университетов совместно с коллегами из израильского госпиталя Маунт Синай провели исследование того, какие осложнения вызывает коронавирус.

Безусловно, прежде всего страдают легкие. Но, как оказалось, поражаются и другие органы – почки, сердце, мозг, отмечается повышенная свертываемость крови, что ведет к образованию тромбов – это прямой путь к инсультам. Причем все это – в острой фазе. Ученые отмечают, что в результате инфицирования пациентов другими вирусами ничего подобного, как правило, не наблюдалось, и обращают внимание медиков на то, что больные должны получать лечение всех этих осложнений одновременно с терапией респираторного заболевания, порожденного коронавирусом, сообщает «Medical Xpress».

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