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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Американский ученый разработал покрытие, убивающее вирус за час

18 июля
13:11 2020
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Достаточно нанести его на любой предмет

Профессор Политехнического университета Виргинии Уильям Дакер в сотрудничестве с коллегой из Школы общественного здравоохранения Гонконгского университета Лео Пуном разработал специальную пленку – убийцу коронавируса.

Если нанести это покрытие на любой твердый предмет – дверную ручку, выключатель, тележку в супермаркете, поручень в общественном транспорте и т.п. – при взаимодействии с ним вирус, который содержится в каплях выделений больного человека, теряет свою активность.

В ходе испытаний (покрытие наносили на стекло и нержавеющую столь) выяснилось, что всего за шестьдесят минут при соприкосновении с обработанными специальной пленкой предметами погибают почти сто процентов вируса. Для определения долговечности покрытия предметы с нанесенной пленкой погружали в воду на неделю – антивирусные свойства сохранялись, как и после нескольких повторных нанесений вируса. Ученые продолжают работу и рассчитывают сократить время ликвидации вируса до нескольких минут.

Конечно, использование пленки не исключает необходимость соблюдать общеизвестные меры безопасности – гигиену рук, соблюдение социальной дистанции и ношение маски. Тем не менее новое открытие может стать большим шагом вперед в борьбе с эпидемией, сообщает hightech.fm.  

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