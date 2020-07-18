18 июля 2020 года (5 июля по старому стилю) в народе почитают Святого Афанасия

История:

В 925-930 годах, точная дата неизвестна, в Каппадокии родился мальчик Авраам. Рожден он был в семье христиан и при крещении получил имя Афанасий. Рано оставшись без родителей, сирота попадает в местный монастырь, где он получил прекрасное образование – богословское. Повзрослев, он попробовал светской жизни, так как попал в свиту дипломата Афанасия Константинопольского. Но юноше, выросшему в монастыре, где он соблюдал все строгости монастырской жизни, оказалась не по душе светская жизнь. По его просьбе, учитель отпускает Авраама в Киминский монастырь, именно там он принимает постриг в монахи как Афанасий.

В 960 году Афанасий пытается основать первый скит на горе Афон, но местные отшельники не позволяют ему осуществить задуманное. Так Афанасий оказывается на Кипре, где видится ему во сне Богородица, обещающая помочь заселить Афон верующими.

Так, получив статус игумена, Афанасий возвращается на Святую гору и возводит на Афоне монастыри. Погиб Святой Афанасий 5 июля под обломками рухнувшей стены вместе со спящими паломниками и рабочими.

Что можно и чего нельзя делать 18 июля 2020 года

На Афанасия в ночь люди наблюдали за небом. Считалось, что в эту ночь месяц теплый, а свет его налаживает работу организма, дает ему силы.

Гадалки в эту ночь гадали и накладывали заклятия. Церковь жестоко за это карала – казнили или насильно отправляли в монастырь.

Поверья и приметы:

Утренняя радуга обещает назавтра дождь.

Если 18 июля месяц ясный – быть осени теплой.

Если до обеда мошки тучей кружат над водой – к дождливому августу и холодной осени.

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