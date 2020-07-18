Луна в Близнецах. Идеальный вариант – погулять у водоема

Луна… Таинственная и прекрасная! А главное – у каждого своя! Мечтатели и оптимисты, очарованные ее мягким светом, пытаются разгадать ее тайну. А реалисты – просто закрывают шторы, чтобы яркий диск Луны не мешал спать. В ком-то она будит романтические воспоминания, а кто-то, окутанный ее холодным светом, ощущает легкое беспокойство, а порой и тревогу… Присмотритесь к ней. Полюбите ее. И она обязательно позволит вам ощутить ее близость и ее тепло!

Что же готовит нам царица ночи 18 июля?

Луна убывающая, но вопреки этому у вас будет достаточно энергии для краткосрочных дел и для тех, которые давно ждут своего часа. В этот день у вас будет обострена интуиция, и если вы найдете время побыть наедине с собой, то имеете все шансы найти неожиданный выход из сложной передряги, которая мучает в последнее время. День очень благоприятен для возвращения долгов и, конечно, для отдыха. Идеальный вариант – погулять у водоема. Сажайте цветы, занимайтесь домом, найдите время для хобби, устройте себе хоть маленькое путешествие – все это поможет обрести силы к началу рабочей недели.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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