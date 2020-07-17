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Газета "Кишиневские новости"

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Для отставки нынешнего правительства Молдовы не хватит голосов

17 июля
23:41 2020
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Глава государства в этом не сомневается

Во время нового выпуска видеоблога «Президент отвечает» Игорь Додон оценил шансы того, что правительство Кику будет отправлено в отставку.

Президент заявил: «Считаю, что вотум недоверия не пройдет. Не хватит голосов. Я слышал заявления Демократической партии, сегодня состоится заседание фракции ПСРМ.

Но если даже вотум пройдет, то правительство Кику будет работать временно до следующих досрочных парламентских выборов. Я не приму возможную кандидатуру на пост премьер-министра, предложенную нынешней оппозицией».

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