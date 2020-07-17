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Газета "Кишиневские новости"

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Маковей пообещал привезти в Кишинев обезглавленных сепаратистов

17 июля
21:01 2020
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Один из участников вчерашнего протеста Анатолий Маковей публично угрожал намерением обезглавливать людей. Напомним, что во время протестов, которые трансформировались в беспорядки, Анатолий Маковей назвал правоохранителей «дундуками» и «дураками». Этот персонаж, известный тем, что в 2016 году участвовал в подготовке массовых беспорядков, грозился привезти к стенам парламента «связанных и обезглавленных сепаратистов».

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что комбатантов на улицу вывели люди из окружения Влада Плахотнюка – Андриан Канду, Илан Шор и Ренато Усатый.

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