Один из участников вчерашнего протеста Анатолий Маковей публично угрожал намерением обезглавливать людей. Напомним, что во время протестов, которые трансформировались в беспорядки, Анатолий Маковей назвал правоохранителей «дундуками» и «дураками». Этот персонаж, известный тем, что в 2016 году участвовал в подготовке массовых беспорядков, грозился привезти к стенам парламента «связанных и обезглавленных сепаратистов».

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что комбатантов на улицу вывели люди из окружения Влада Плахотнюка – Андриан Канду, Илан Шор и Ренато Усатый.