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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 июля 675 смертей от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 июля 675 смертей от инфекции
17 июля
20:51 2020
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В течение прошедшего дня, 17 июля, зарегистрированы еще 9 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 80-летняя женщина из Теленештского района, 69-летний мужчина из Яловенского района, 73-летняя женщина из муниципия Бельцы, 54-летний мужчина из района Глодень, 68-летняя женщина из Кишинева, 74-летний мужчина из Кишинева, 70-летний мужчина из района Дрокия, 80-летний мужчина из Оргеевского района, 83-летний мужчина из Резинского района.

На вечер 17 июля 13913 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 675 человек умерли от инфекции.

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