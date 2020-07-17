Астрологи рассказали, кому ждать изменений в конце месяца

Вот и перемахнули мы вершину лета, но ведь половина его еще впереди! Расплавленный жарой воздух колышется, и все мы ждем хоть легкого дуновения свежего ветерка. И каждый из нас надеется, что именно для него это дуновение перерастет в счастливый ветер перемен. А ведь для кого-то эти надежды станут реальностью совсем скоро!

Так для кого же задует ветер перемен в конце июля?

СТРЕЛЬЦЫ – первые, кому очень нужны перемены. Они – бесконечно любящие жизнь и умеющие жить по-настоящему, на всю катушку, в последнее время много работают, причем рутина отбирает у них много энергии и сил. Прислушайтесь к своим желаниям: кто-то ждет большую любовь, кто-то мечтает о путешествиях, а кому-то достаточно будет сменить на пару дней обстановку. Сконцентрируйтесь на своих мечтах, ведь ветер перемен уже летит к вам!

РАКИ – вот те, в чью жизнь придут радикальные перемены. Отлично развитая интуиция не дремлет и очень скоро поможет определиться с направлением: хватит плыть по течению, пора начинать действовать. Самые смелые начнут свое дело, а самые расчетливые возьмутся за новый проект или откроют для себя новое направление в развитии. А пока можно начать с малого: запишитесь в спортзал, бросьте курить, а для кого это слишком радикально – просто смените прическу!

РЫБЫ – ветер перемен даст шанс взять жизнь в свои руки. В последнее время она не отличается разнообразием, связанные по рукам и ногам монотонной работой, они заскучали и ждут хорошей встряски, которая снова позволит им ощутить вкус жизни. И это обязательно случится в конце месяца – все вокруг придет в движение, Калейдоскоп возможностей и счастливых случайностей расцветит вашу жизнь. Не упустите удачный момент, следующий может случиться нескоро!

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