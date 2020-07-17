Появятся тысячи новых рабочих мест

В ходе нового выпуска видеоблога «Президент отвечает» Игорь Додон рассказал о перспективах развития экономики:

«Промышленные платформы, которые будут созданы по моей инициативе, станут базой для развития экономики в районах. Несмотря на то, что «Альянс хаоса» попытался заблокировать этот проект, он будет реализован. Работы начнутся уже через две-три недели. Там появятся заводы, фабрики, что позволит нам создать тысячи рабочих мест. Это наша главная задача».

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