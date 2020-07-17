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Газета "Кишиневские новости"

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Надеемся, Азербайджан и Армения решат свои проблемы без кровопролития

17 июля
15:46 2020
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Обострение ситуации в регионе очень огорчает

В ходе программы «Президент отвечает» Игорь Додон прокомментировал события на границе Армении и Азербайджана.

«Очень досадно то, что там происходит. Я знаю, что есть раненые и убитые. Очень надеюсь, что там наступит мир. Армения – важный партнер Молдовы в ЕАЭС и СНГ, я неоднократно встречался с премьер-министром Николом Пашиняном, в Молдове проживает большая армянская диаспора. С Азербайджаном у нас стратегическое партнерство, хорошие личные связи с президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан помогает строить красивый Центр детского творчества в Гагаузии. Мы будем продолжать сотрудничество и с Азербайджаном, и с Арменией, и очень надеемся, что они решат свои проблемы без кровопролития и войны», – сказал глава государства.

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