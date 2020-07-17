Во время протеста ветеранов полиция действовала в соответствии с законом

В эфире очередного выпуска «Президент отвечает» Игорь Додон оценил действия правоохранительных органов во время акции протеста ветеранов войны на Днестре.

«Я не против протестов, но протестовать нужно законно. Как президент, я выступаю за то, чтобы был порядок. Когда несколько десятков или сотен людей незаконно блокируют дороги, это является нарушением законодательства Республики Молдова. В любом государстве правоохранительные органы должны обеспечивать порядок. Например, по сравнению с полицией в Соединенных Штатах, наши сотрудники полиции «божьи одуванчики». Очевидно, что протестующие выполняли чью-то политическую повестку дня.

Я видел, что некоторые уже жалуются на злоупотребления со стороны полиции в отношении протестовавших ветеранов, публикуют сообщения в Facebook. Но почему, когда вы были премьер-министрами, вы не предоставили бесплатных полисов ветеранам, как это сделало правительство Кику», – сказал президент.

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