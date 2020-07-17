Ион Кику, который находится в Минске, обсудит сегодня с российским премьером Михаилом Мишустиным выделение российского кредита в 200 млн евро. Об этом сообщил президент страны Игорь Додон. В столице Белоруссии молдавский премьер участвует в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза.

Уточним, что, по инициативе президента Игоря Додона, в 2018 году Молдова получила статус наблюдателя в рамках этой организации.

«Это очень важное экономические партнерство для нашей страны. Там обсуждаются только экономические темы, а рынок Союза очень значим для Молдовы», – заявил, глава государства.

Игорь Додон напомнил, что обсудил соглашение о выделении российского кредита и с Владимиром Путиным, который подтвердил готовность предоставить средства нашей стране.

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