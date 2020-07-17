Пятница, 17 июля 2020, 18:40

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Ион Кику сегодня встретится с премьером РФ Михаилом Мишустиным

17 июля
15:41 2020
Версия для печати

Ион Кику, который находится в Минске, обсудит сегодня с российским премьером Михаилом Мишустиным выделение российского кредита в 200 млн евро. Об этом сообщил президент страны Игорь Додон. В столице Белоруссии молдавский премьер участвует в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза.

Уточним, что, по инициативе президента Игоря Додона, в 2018 году Молдова получила статус наблюдателя в рамках этой организации.

«Это очень важное экономические партнерство для нашей страны. Там обсуждаются только экономические темы, а рынок Союза очень значим для Молдовы», – заявил, глава государства.

Игорь Додон напомнил, что обсудил соглашение о выделении российского кредита и с Владимиром Путиным, который подтвердил готовность предоставить средства нашей стране.

Читайте также: Павел Глоба: вторая половина июля избавит от проблем 4 знака зодиака

Какие мужчины по знаку зодиака самые тяжеловесные в отношениях

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,97–0,14%
EUR19,40+0,23%
GBP21,27–0,36%
UAH0,62–0,24%
RON4,01+0,22%
RUB0,24–0,41%

Курсы валют в MDL на 17.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд