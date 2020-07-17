Инициатива президента страны Игоря Додона об удвоении зарплат медикам дает результаты. Глава государства в передаче «Президент отвечает» рассказал, что выросло число заявлений о приеме на работу в больницы.

«В среду в Хынчештах главный врач рассказал мне, что после принятия закона по моей инициативе о повышении зарплат, подано 10 заявлений о приеме на работу в хынчештскую больницу. Многие говорили, что эффекта не будет, но, как только я подписал закон об удвоении зарплат, сразу в Хынчештах 10 человек подали заявление об устройстве на работу. Вот каков результат наших инициатив, блокированных Майей Санду, Андреем Нэстасе и бандитами. Есть эффект. Мы дали людям надежду, что ситуация поменяется к лучшему», – заявил Игорь Додон.

Согласно президентской инициативе, с 1 сентября в системе здравоохранения зарплаты увеличиваются на 30%, с 1 января 2021 года – еще на 30%, а в первом полугодии того же года – на 40%.

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