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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове могут использовать российскую вакцину от COVID-19

17 июля
15:41 2020
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Если вакцина против COVID-19, разработанная российскими учёными, окажется эффективной, в Молдове введут добровольную иммунизацию.

Об этом заявил Игорь Додон в рамках передачи «Президент отвечает».

«Я уверен в том, что после ее тестирования, партнеры будут готовы предоставить вакцину и нам. Вместе с коллегами из Российской Федерации мы уже обсуждали этот вопрос, возможно, это сделает и премьер Ион Кику сегодня в Минске», – сказал Игорь Додон.

Отметим, что российские врачи сообщили о разработке вакцины против Covid-19. Ее тестирование на двух этапах оказалось успешным. Клинические исследования начались 18 июня, в них приняли участие 38 пациентов.

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