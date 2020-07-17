Если вакцина против COVID-19, разработанная российскими учёными, окажется эффективной, в Молдове введут добровольную иммунизацию.

Об этом заявил Игорь Додон в рамках передачи «Президент отвечает».

«Я уверен в том, что после ее тестирования, партнеры будут готовы предоставить вакцину и нам. Вместе с коллегами из Российской Федерации мы уже обсуждали этот вопрос, возможно, это сделает и премьер Ион Кику сегодня в Минске», – сказал Игорь Додон.

Отметим, что российские врачи сообщили о разработке вакцины против Covid-19. Ее тестирование на двух этапах оказалось успешным. Клинические исследования начались 18 июня, в них приняли участие 38 пациентов.

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