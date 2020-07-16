В течение прошедшего дня, 16 июля, зарегистрированы еще 4 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это 20-летний мужчина из района Кагул, 90-летняя женщина из Кишинева, 67-летний мужчина из Кишинева, 67-летняя женщина из Теленештского района.

На вечер 16 июля 13640 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 666 человек умерли от инфекции.

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