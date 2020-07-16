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Газета "Кишиневские новости"

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Курящая молодежь тяжелее переносит коронавирус

16 июля
19:26 2020
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Этот фактор риска важнее, чем хронические заболевания

Ученые из Калифорнийского университета опубликовали исследование, согласно которому по числу госпитализаций молодые люди, подхватившие коронавирус, уже догоняют пожилых пациентов, которые до сих пор считались главной группой риска.

Мишенью коронавируса являются поголовно все курильщики. Они первые кандидаты на койки в отделениях интенсивной терапии. При этом установлено, что курящие в возрасте 18-29 лет оказывались уязвимыми к инфекции в два раза чаще, чем их некурящие сверстники. И это несмотря на то, что молодежь, как правило, не успела обзавестись большим количеством хронических заболеваний, сообщает «Medical Xpress».

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