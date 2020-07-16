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Газета "Кишиневские новости"

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В крупнейших реках Европы плавает масса использованных средств защиты

16 июля
19:26 2020
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Это выявила экологическая экспедиция

Плавучая лаборатория французского экологического фонда обследовала крупные водные артерии Европы. В Темзе, Эльбе, Рейне, Сене, Эбро, Роне, Тибре, Гаронне и Луаре обнаружено огромное количество использованных одноразовых медицинских масок и перчаток. Были взяты пробы воды в каждой из этих рек, и в каждой обнаружили микропластик. Он не подвержен разложению ни под влиянием ультрафиолетового излучения, ни под действием соли.

Все реки, как известно, несут свои воды в моря. И сколько таких неразлагающихся отходов уже попало туда с водными потоками, учитывая то, сколько времени длится эпидемия, оценить очень трудно. И все это вызывает сильное беспокойство у экологов, опасающихся повышенного загрязнения морской воды, сообщает «France Info».  

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