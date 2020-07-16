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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Выше уровень сахара крови – сильнее риск смерти от коронавируса

16 июля
19:06 2020
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Такую зависимость выявили китайские ученые

Опубликовано исследование ученых из КНР, которые проанализировали истории болезни свыше 600 больных коронавирусом в Ухане. Выводы: гипотеза о том, что пациенты, у которых выявлен сахарный диабет и даже преддиабет, умирают от коронавируса чаще, подтвердилась. К тому же диабету нередко сопутствуют излишняя масса тела и нарушения обменных процессов, что тоже является отягчающими факторами.

При верхней границе нормы содержания глюкозы в крови в 5 миллимоль на литр, повышение этого показателя до 7, увеличивают риск смерти от коронавируса вдвое примерно через месяц после госпитализации. И это лишний довод в пользу того, что люди должны придерживаться здорового питания – это будет способствовать благополучной борьбе с инфекцией, в том числе коронавирусной, передает rbc.ru.  

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