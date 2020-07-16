Он наблюдается не слишком часто, но является не менее важным

Ученые из Королевского колледжа Лондона добавили к списку описанных до сих пор симптомов коронавируса еще один. Кроме повышенной температуры, головной боли, одышке, потери обоняния и вкуса, они советуют обратить внимание на кожную сыпь.

Исследователи изучили истории болезни двадцати тысяч пациентов с коронавирусом и выяснили, что у девяти процентов из них отмечались пятна и сильный зуд на коже. А у пятой части таких больных это вообще был единственный симптом, то есть таких зараженных легко можно было бы упустить из виду, если бы во внимание принимались только симптомы, до сих пор считавшиеся классическими и официально признанными, пишет «Daily Mail».

Читайте также: Павел Глоба: вторая половина июля избавит от проблем 4 знака зодиака

Какие мужчины по знаку зодиака самые тяжеловесные в отношениях