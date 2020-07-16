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Газета "Кишиневские новости"

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В Госдуме РФ нашли способ привлечь граждан к борьбе с просрочкой

16 июля
16:26 2020
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Такие продукты все еще нередко встречаются на полках магазинов

В Государственной Думе России выдвинули инициативу платить гражданам за каждый выявленный случай торговли просроченными продуктами. Предлагается, чтобы тот, кто обнаружил просрочку на полках и сообщил об этом, получил половину того штрафа, который назначат магазину в виде наказания.

По мнению инициаторов, таким образом более действенным станет общественный контроль за тем, чтобы магазины торговали только качественными продуктами. Пока же получить компенсацию за то, что вам продали некондиционный товар, можно только через суд, передает портал RT.

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