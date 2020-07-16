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Газета "Кишиневские новости"

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В Италии мешками с песком спасают ледник от глобального потепления

В Италии мешками с песком спасают ледник от глобального потепления
16 июля
15:56 2020
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Он тает все убыстряющимися темпами

Изменение климата оказывает негативное влияние на самые разные стороны человеческой деятельности. Туристический бизнес не исключение.

Так, за последние два десятилетия поверхность ледника Презена на севере Италии сократилась на треть. А это – популярное место для горнолыжного туризма.

Чтобы спасти ледник от таяния, решено было накрыть его. Для этого использовали огромные листы геотекстиля, которые сверху придавили мешками с песком – чтобы ветра не сдули. Общая площадь покрытия превышает сто тысяч квадратных метров. Благодаря белому цвету, геотекстиль отражает лучи солнца и снижает температуру льда.

Перед началом горнолыжного сезона, когда станет холоднее, покрытие снимут, сообщает телеканал «МИР-24».     

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