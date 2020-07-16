Найдены две мумии ее высокопоставленных современников

Специалисты Ливерпульского университета проводили раскопки в усыпальнице Тапосирис Магна в Египте. И в ходе работ сделали открытие, уже названное сенсационным.

Здесь в одной из гробниц нашли две позолоченные мумии, что свидетельствует о высоком положении покойников при жизни. На одной из мумий имелось изображение скарабея – священного жука египтян, символа царской власти.

Гробницу никто не вскрывал в течение двух тысяч лет, но сохранность мумий оказалась плохой: их повредила попадавшая в погребальную камеру вода. С помощью рентгеновского анализа удалось установить, что мумии принадлежат мужчине и женщине – современникам Клеопатры. Ученые выдвинули предположение, что они могли быть жрецами, которым принадлежала ведущая роль в поддержании власти правителя.

Место захоронения Клеопатры до сих пор остается неизвестным. Но новые находки дают специалистам основания считать, что оно находится именно в этом храме, который изучен пока лишь в малой степени. В усыпальнице и раньше находили артефакты, относящиеся ко временам правления царицы – монеты с именем Клеопатры и ее портретом, а также алебастровую голову от статуи правительницы, пишет «The Guardian».

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