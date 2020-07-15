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Газета "Кишиневские новости"

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Новое расследование о перебежчиках Pro-Moldova

15 июля
17:01 2020
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Сын депутата Ефросинии Грецу – фигурант дела о совращении малолетнего

Ефросиния Грецу – депутат, покинувшая ДПМ и присоединившаяся к Pro-Moldova, возможно, приняла такое решение из-за постыдного скандала, который мог стать поводом для шантажа, пишет портал scheme.md. По информации портала, 23.09.2014 правоохранители возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Это произошло после того, как мужчина пожаловался на неизвестное лицо, которое в социальной сети «Одноклассники» вступил в диалог с его несовершеннолетним сыном, делая ему неприличные предложения. В ходе расследования выяснилось, что пользователем профиля в соцсети является 21-летний парень, который работал в Леовском районном совете и являлся сыном депутата – перебежчицы Ефросинии Грецу. Уже 05.08.2015 по месту жительства и работы фигуранта были осуществлены обыски и изъята используемая им компьютерная техника. А 01.09.2015 полицейские передали уголовное дело прокурорам.

Но, по всей видимости, Грецу удалось замять проблему, преступление в дальнейшем не расследовали. По информации, полученной порталом scheme.md, дело было приостановлено.

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