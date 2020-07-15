Украинское посольство в Сербии распространило заявление, в котором говорится, что сотрудники дипломатического представительства не вмешиваются во внутренние дела страны пребывания, сообщает издание «Страна».

Причиной такого месседжа стало заявление мэра муниципалитета Вождовац Александра Савича, который, комментируя акции протеста в Белграде, сказал, что в стране реализуется «украинский сценарий». Подобного рода определение носит во многих странах Восточной Европы негативный оттенок. Поэтому в заявлении представительства говорится: «Посольство считает неприемлемыми попытки вмешаться во внутренние дела Украины, в частности, прибегать к негативным публичным оценкам сознательного европейского выбора, сделанного украинским народом со стороны любых иностранных должностных лиц – включая мэра Вождовац. Имеем честь напомнить Александру Савичу, что то, что он пренебрежительно называет «украинским сценарием», было борьбой украинцев за свои права против авторитарного коррумпированного правительства».

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