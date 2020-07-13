14 июля 2020 года (1 июля по старому стилю) в народе почитают святых мучеников Козьму и Дамиана

История:

У празднования Дня Кузьмы и Демьяна есть история, обросшая разными легендами. За многие столетия, прошедшие с той давней поры, некоторые события трактуются в многочисленных источниках по-разному. Но в главном все сведения сходятся к тому, что братья Кузьма и Демьян, рожденные в семье язычника, воспитывались матерью тайно в приверженности христианской вере. Позднее оба брата избрали себе профессию врачевателей. И Кузьма, и Демьян обладали огромными способностями не только быстро распознать причины хвори, но и столь же стремительно излечить заболевшего. Слава об удивительных способностях лекарей быстро распространилась среди множества людей. При этом почти всех нуждающихся Кузьма и Демьян лечили совершенно бесплатно. Однажды слухи о странных лекарях дошли до императорского дворца. Но, как это часто происходило в то время, императору о братьях донесли как о колдунах. Вердикт повелителя был предсказуем: их собирались казнить. Но именно накануне казни император неожиданно заболел смертельной болезнью. В итоге именно братья избавили правителя от недуга, за что были помилованы. Впрочем, когда они вернулись домой, их наставник из-за зависти к еще большей славе учеников, заманив Кузьму и Демьяна, подло сбросил их с утеса в реку.

Чего нельзя делать 14 июля 2020 года

Запрещено 14 июля тратить слишком много средств. Значительные покупки лучше отложить на другой день. Зависть всегда плохой советчик, но в этот день, если вы вдруг позавидовали чужому успеху, может спровоцировать еще большие проблемы для вас, причем произойти это может уже в самое ближайшее время. Категорически нужно избегать поводов для ссор, потому что любой скандал 14 июля обернется против того, кто был виновником разлада. Женщинам в этот день запрещено работать, так как в противном случае можно обречь себя на тяжкий и неблагодарный труд в течение всего оставшегося года.

Поверья и приметы:

В этот день считалось, что знахари и лекари могут приобрести особую силу и способны излечить такие болезни, которые им раньше было не под силу одолеть. У женщин в старину существовала традиция 14 июля делиться со своими более юными подругами таинством общения с мужчинами. Однако важно было при этом во время разговоров и посиделок не употреблять ничего, кроме растительной пищи, иначе таинство грозило обернуться только бедами. Еще считалось, что в этот день нужно попросить прощения за возможные прегрешения у близких и важно было сделать это очень искренне, чтобы не навлечь на себя еще большие беды.

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