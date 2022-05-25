Представители ПСРМ объявили о продолжении акции протеста в четверг, 26 мая. Об этом сообщил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча после того, как ему удалось побывать в следственном изоляторе и пообщаться с экс-президентом страны Игорем Додоном.

Влад Батрынча отметил, что «Игорь Додон — боец, который хорошо держится», и люди должны быть рядом с ним, выходить бороться на улицах за справедливость.

Члены и сторонники формирования соберутся 26 мая в 9:30 у здания правительства, у входа со стороны улицы имени митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони.

ПСРМ требует освобождения экс-президента страны Игоря Додона и прекращения сфабрикованных по заказу уголовных дел. Социалисты обвиняют власть ПДС и президента страны Майю Санду в попытках запугать политических оппонентов и установить диктатуру в Республике Молдова.