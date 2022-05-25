Среда, 25 мая 2022, 22:44

Газета "Кишиневские новости"

>Свежий номер

Назад на главную Подписаться на RSS

ПСРМ требует прекращения сфабрикованных заказных уголовных дел

ПСРМ требует прекращения сфабрикованных заказных уголовных дел
25 мая
18:45 2022
Версия для печати Поделиться

Представители ПСРМ объявили о продолжении акции протеста в четверг, 26 мая. Об этом сообщил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча после того, как ему удалось побывать в следственном изоляторе и пообщаться с экс-президентом страны Игорем Додоном.

Влад Батрынча отметил, что «Игорь Додон — боец, который хорошо держится», и люди должны быть рядом с ним, выходить бороться на улицах за справедливость.

Члены и сторонники формирования соберутся 26 мая в 9:30 у здания правительства, у входа со стороны улицы имени митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони.

ПСРМ требует освобождения экс-президента страны Игоря Додона и прекращения сфабрикованных по заказу уголовных дел. Социалисты обвиняют власть ПДС и президента страны Майю Санду в попытках запугать политических оппонентов и установить диктатуру в Республике Молдова.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Ирина Нам

Ирина Нам

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD19,07–0,11%
EUR20,35–0,74%
GBP23,94–0,03%
UAH0,65–0,49%
RON4,12–0,68%
RUB0,32–5,77%

Курсы валют в MDL на 25.05.2022

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд