Луна в Тельце. Будьте внимательны и осторожны в общении с коллегами и партнерами

Ночь. И правит бал Луна! Торжественная и чувственная! Робкая и страстная! Она вдохновляет людей творческих на создание эмоциональных стихов и великолепных картин. Она окрыляет влюбленных. Именно под ее мягким светом они говорят друг другу самые главные слова – слова любви!

Что же готовит нам царица ночи 14 июля?

Луна в Тельце, а этот знак очень стабильный, настойчивый и усердный. Все, что связано с деньгами – финансовые операции, сделки – вопросами недвижимости и другого имущества, пройдет на ура и обязательно будет доходным. Что же касается прочих обычных дел, то лучше продолжайте начатое, так как пробудившаяся в этот день леность загубит новые начинания. А еще в этот день будьте внимательны и осторожны в общении с коллегами и партнерами – их ревность и зависть к вашим успехам может быть очень активной 14 июля. Избегайте конфликтов. Вы будете полны энергии, хотя сосредоточиться на чем-то конкретном будет непросто.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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