В понедельник на заседании Верховной Рады вынесена на рассмотрение инициатива президента об отмене верхней планки для зарплат чиновников в 47 тысяч гривен, сообщает «Страна».

Законопроект предполагает, что ограничения подобного рода могут действовать не более трех месяцев. Потолок в 47 тысяч жалования депутаты определили 13 апреля, когда принимали государственный бюджет. Ранее несколько украинских изданий опубликовали информацию, согласно которой иностранные члены наблюдательного совета «Укрзализныци» получают в день до… 150 тысяч гривен.