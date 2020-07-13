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Газета "Кишиневские новости"

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Украина: зарплата чиновников – через ограничения к… звездам

13 июля
18:06 2020
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В понедельник на заседании Верховной Рады вынесена на рассмотрение инициатива президента об отмене верхней планки для зарплат чиновников в 47 тысяч гривен, сообщает «Страна».

Законопроект предполагает, что ограничения подобного рода могут действовать не более трех месяцев. Потолок в 47 тысяч жалования депутаты определили 13 апреля, когда принимали государственный бюджет. Ранее несколько украинских изданий опубликовали информацию, согласно которой иностранные члены наблюдательного совета «Укрзализныци» получают в день до… 150 тысяч гривен.

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