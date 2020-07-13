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Газета "Кишиневские новости"

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Поле битвы – Украина

13 июля
18:06 2020
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На слушаниях в Конгрессе США было предложено ускорить процесс вступления Украины и Грузии в НАТО, сообщает Голос Америки.

Перед конгрессменами выступали эксперты, которые предлагали свои способы противостояния России, в особенности на фоне слухов о том, что Москва платила талибам в Афганистане за то, чтобы те убивали американских военнослужащих. Аналитик Атлантического совета Ян Бжезинский по этому поводу советовал: «Нам необходимо решительно поддержать трансатлантические устремления Грузии и Украины. Расширение НАТО распространило мир и безопасность в Европе и усилило альянс. Как Украине, так и Грузии необходимо обеспечить четкий путь к членству. Продолжение неоднозначной позиции лишь усиливает аппетит Путина и его ощущение возможности восстановить господство над этими двумя демократиями».

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