На слушаниях в Конгрессе США было предложено ускорить процесс вступления Украины и Грузии в НАТО, сообщает Голос Америки.

Перед конгрессменами выступали эксперты, которые предлагали свои способы противостояния России, в особенности на фоне слухов о том, что Москва платила талибам в Афганистане за то, чтобы те убивали американских военнослужащих. Аналитик Атлантического совета Ян Бжезинский по этому поводу советовал: «Нам необходимо решительно поддержать трансатлантические устремления Грузии и Украины. Расширение НАТО распространило мир и безопасность в Европе и усилило альянс. Как Украине, так и Грузии необходимо обеспечить четкий путь к членству. Продолжение неоднозначной позиции лишь усиливает аппетит Путина и его ощущение возможности восстановить господство над этими двумя демократиями».