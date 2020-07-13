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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы провел телефонный разговор с лидером Приднестровья

13 июля
18:01 2020
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Глава государства Игорь Додон во время телефонного разговора с руководителем Приднестровья Вадимом Красносельским обсудил проблему временных постов, выставленных приднестровской стороной вдоль Зоны безопасности в конце марта.

«Я отметил принципиальную позицию Кишинева, которая заключается в необходимости продолжить реализацию мер по укреплению доверия и содержательного диалога, чтобы восстановить режим свободного передвижения жителей обоих берегов Днестра, который функционировал до введения карантинных мер, связанных с пандемией», – отметил Игорь Додон.

Отметим, что ранее приднестровская сторона ослабила ограничительные меры при перемещении граждан через ряд населенных пунктов, находящихся под юрисдикцией конституционных властей Республики Молдова. Это село Варница района Новые Анены, село Копанка Каушанского района и ряд сёл Дубоссарского района (Похребя, Пырыта, Роги, Васильевка, Дороцкая, Кошница, Моловата Ноуэ, Кочиеры).

Также в ходе телефонного разговора были обсуждены детали рабочей повестки двусторонней встречи Игоря Додона и Вадима Красносельского, запланированной на конец июля.

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