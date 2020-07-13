Соответствующий документ был опубликован министерством здравоохранения, труда и социальной защиты. Выплата помощи будет осуществляться Национальной кассой социального страхования. Решение министерства вступает в силу с 1 октября 2020 года.

Напомним, что по инициативе президента Игоря Додона список получателей пособия в 700 леев, был расширен. До осуществленных изменений выплаты полагались только тем, у кого ежемесячный доход не превышал 2 тыс леев. Однако по предложению главы государства порог этот увеличен до 3 тыс леев.

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