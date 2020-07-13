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Газета "Кишиневские новости"

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Во Флориде новый рекорд – 15 тыс заражений Covid-19

Во Флориде новый рекорд – 15 тыс заражений Covid-19
13 июля
17:06 2020
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За последние 24 часа Флорида зарегистрировала 15 299 случаев заражения коронавирусом, поставив новый рекорд в штате, сообщают Reuters.

Уязвимая из-за туризма и пожилого населения Флорида начала снимать ограничительные меры, принятые в связи с пандемией, уже в мае. Это привело к тому, что число заражений во Флориде сейчас превысило худшие суточные показатели по Нью-Йорку за апрель. Наравне с заражениями было зарегистрировано еще 45 смертей.

Более 40 больниц штата сообщают о переполненных отделениях интенсивной терапии.

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