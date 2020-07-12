В нем описаны свыше 700 объектов и явлений во Вселенной

Астрофизики из Университета Беркли в Калифорнии создали каталог, призванный помочь в поисках внеземных цивилизаций. В него вошли все открытые до сих пор объекты и явления во Вселенной, в том числе самые труднообъяснимые, невероятные и загадочные.

Составители выразили надежду, что он станет своеобразным справочником, базой данных и окажется полезным в ходе поисков разумной жизни вне нашей планеты. По мере дальнейших исследований каталог планируется пополнять. Находиться он будет в свободном доступе, чтобы им мог воспользоваться любой желающий, пишет «Science Alert».