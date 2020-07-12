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Газета "Кишиневские новости"

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Смертность от коронавируса можно снизить

12 июля
21:16 2020
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Китайские ученые предложили способ

Учёные из Университета науки и искусств провинции Хубэй (Китай) пришли к выводу, что можно заранее сделать прогноз, насколько тяжело будет развиваться болезнь у того или иного человека.

Для этого предложено делать пациенту в самом начале болезни двойной анализ – на наличие коронавируса и антитела к нему. Как выяснили исследователи, организм тех больных, состояние которых было наиболее тяжелым, вырабатывал антитела позже, чем обычно. Поэтому, если выяснять наличие антител у пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса, можно предсказать, тяжело ли будут они болеть, и заблаговременно усилить меры борьбы с инфекцией. Особенно важным этот способ может оказаться для людей, относящихся к группам риска, сообщают «Известия».

Конечно, для подтверждения гипотезы требуются дополнительные исследования, но, по мнению экспертов, предположение заслуживает внимания.    

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