Китайские ученые предложили способ

Учёные из Университета науки и искусств провинции Хубэй (Китай) пришли к выводу, что можно заранее сделать прогноз, насколько тяжело будет развиваться болезнь у того или иного человека.

Для этого предложено делать пациенту в самом начале болезни двойной анализ – на наличие коронавируса и антитела к нему. Как выяснили исследователи, организм тех больных, состояние которых было наиболее тяжелым, вырабатывал антитела позже, чем обычно. Поэтому, если выяснять наличие антител у пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса, можно предсказать, тяжело ли будут они болеть, и заблаговременно усилить меры борьбы с инфекцией. Особенно важным этот способ может оказаться для людей, относящихся к группам риска, сообщают «Известия».

Конечно, для подтверждения гипотезы требуются дополнительные исследования, но, по мнению экспертов, предположение заслуживает внимания.