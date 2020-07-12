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Газета "Кишиневские новости"

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Хомяков поставят на службу борьбы с вирусом

Хомяков поставят на службу борьбы с вирусом
12 июля
21:16 2020
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Британский ученый предложил использовать зверьков для выявления путей распространения инфекции

Эпидемиолог из Великобритании Дэвид Хейманн, опираясь на опыт использования морских свинок для выяснения, каким путем распространяется туберкулез, предложил в случае с коронавирусом использовать для этого хомяков. Известно, что эти животные болеют коронавирусом.

Идея Хейманна основывается на том, что выдвигаются предположения о передаче коронавируса по воздуху через системы вентиляции в закрытых помещениях. Социальная дистанция при этом значения не имеет. И теперь многие ученые требуют от Всемирной организации здравоохранения официально признать, что коронавирус может передаваться по воздуху не только при наличии капель слюны больного.

Поэтому ученый и предлагает с помощью хомяков, которых следует размещать в самолетах, выяснить, действительно ли вентиляционные системы воздушного лайнера способны передавать коронавирус, пишет «Daily Mail».

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