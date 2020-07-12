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Газета "Кишиневские новости"

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В Индии защитные маски уже украшают бриллиантами

12 июля
21:11 2020
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У них двойное назначение – защищать и украшать

В Индии новая мода: защитные маски приобрели статус ювелирного изделия. Их заказывают молодожены, гости на свадьбах и других торжествах и просто любители покрасоваться. Стоимость таких украшений – от 2000 долларов, в зависимости от использованного золота и количества бриллиантов.

По уверению владельца салона, где изготавливают и продают такие маски, основа их выполнена из ткани, отвечающей всем требованиям безопасности для защитных масок. Важный момент: золото и бриллианты с такого украшения легко снять и пустить на изготовление других ювелирных изделий, сообщает агентство «ANI».

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