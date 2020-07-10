Европейский союз принял решение выделить второй транш макрофинансовой помощи в размере 30 млн евро. Деньги должны поступить в Молдову до конца месяца, сообщил премьер Ион Кику.

«20 млн в виде кредита и 10 млн в виде гранта. Решение о выделении было принято в результате выполнения Молдовой условий 2017 года и еще 8, которые ЕС выдвинул в феврале 2020 г. До конца месяца ожидаем получения средств», – сказал Кику.

При этом премьер отметил, что третий транш Молдова не получит.

«Ни одно из трех правительств, которые управляли в 2019 году, включая и знаменитое правительство, которое занималось делами в стране летом, не выполнило ни одного из условий для третьего транша», – добавил Кику.

Глава кабмина уточнил и некоторые детали относительно 100 млн евро, обещанных ЕС для противодействия пандемии.

«Надеюсь, что в течение будущей недели вместе с ЕС закончим процедуры и подпишем меморандум», – заключил Кику.

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