Правительство готовит новые поправки к бюджету, которые предусматривают выделение дополнительных средств на субсидии в сельском хозяйстве. Об этом сообщил премьер Ион Кику.

«Готовим дополнительные поправки, которые предложим до конца июля. Их цель – срочно предоставить поддержку сельхозпроизводителям, которые в начале года пострадали от засухи, теперь от града и дождей», – сказал Кику.

Глава кабмина уточнил, что речь идет о дополнительной поддержке к уже выделенным 100 млн леев, которые были включены в фонд субвенций.

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