Председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Павел Филип надеется на то, что правительство Иона Кику не будет отправлено в отставку, говорится в пресс-релизе формирования.

Кабинет министров сегодня реализует идеи, которые были сформулированы еще два года назад, уверен глава ДПМ. Филип обвинил в политиканстве некоторых депутатов парламента. «Оппозицию беспокоят не чаяния людей, а политические рейтинги. Я понимаю цель группы Канду и Шора посеять хаос в стране. Но мне трудно понять партии “Действие и солидарность” и “Достоинство и правда”, хотя ясно, что это год президентских выборов и для них, конечно, чем хуже – тем лучше. Но лучше было бы думать о людях», – говорится в пресс-релизе демократов.

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