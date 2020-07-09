На его основе разрабатывают новое лекарство против рака

Специалисты из Института биоорганической химии Российской Академии Наук совместно с коллегами из Университета Левена в Бельгии использовали яд скорпиона для разработки препарата нового поколения в борьбе с раком.

Установлено, что яд одного из видов скорпиона обладает способностью блокировать калиевые каналы – они в клетке человека отвечают за передачу нервных импульсов, деление клеток и иммунный ответ организма. В молекулу яда внесли изменения, чтобы она блокировала не все калиевые каналы, а лишь те, что провоцируют рост злокачественных опухолей. Получилась такая своеобразная молекулярная пробка.

Теперь открывается реальная перспектива создать действенное лекарство против одной из самых страшных болезней, передает РИА «Новости».

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