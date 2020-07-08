Продажи двухколесного транспорта во всем мире сделали гигантский скачок

Глобальный рост продаж зафиксирован практически во всех странах. Например, в США в апреле спрос на велосипеды и детали к ним, а также на всевозможные аксессуары увеличился на 75% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в Великобритании на 60%, в Италии восьмикратно, а в Испании пятикратно. В Голландии в апреле-июне поставили настоящий рекорд: спрос за этот период подскочил на 379%!

Специалисты объясняют это тем, что, передвигаясь на велосипеде гораздо легче соблюдать социальную дистанцию, чем в общественном транспорте и, значит, риск заразиться минимизируется, пишут «Известия».

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