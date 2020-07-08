8 июля 2020 года (25 июня по старому стилю) День памяти Благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев

История:

День 8 июля считается на Руси особенным. Это день, когда святые Петр и Феврония, прожившие удивительную жизнь, полную бесконечной любви друг к другу, умерли, как и хотели, в один день. Легенда гласит, что в далекие времена князь города Муром заболел страшной болезнью – проказой. Ничто не помогало ему, и никто из знахарей также не мог избавить его от недуга. Но однажды во сне ему явилась Февронья, простая девушка из крестьян, давшая зарок вылечить князя. Когда же гонцы нашли Февронью, она не только смогла совершить чудо, но и не стала брать в награду ни злата, ни других драгоценностей. Пораженный ее добродетелями, князь решил взять Февронью в жены. Но горожане не приняли такой брак, посчитав, что простая крестьянка не может ими править, и потребовали от князя расторгнуть брак. В ответ Петр отказался от всех привилегий и покинул Муром с Февроньей. Но в городе начались смуты, и князя попросили вернуться. За долгие годы после этого жители не раз убеждались, что в простой крестьянке Февронье заложен талант мудрой и справедливой правительницы, во всем помогавшей князю. Уже в почтенном возрасте, Петр и Февронья решили уединиться в монастырях. Там они молились и каждодневно вспоминали друг друга. А 8 июля, как и хотели, в один день они покинули земной мир. Легенда гласит, что их желание быть похороненными в одном гробу не решались исполнить. Каково же было удивление многих, когда каким-то чудом их тела все же оказались рядом. Позже Петр и Февронья были причислены к лику святых, а в народе об их удивительной любви слагались легенды.

Чего нельзя делать 8 июля 2020 года

Запрещены в этот день длительные отъезды из дома, ни под каким предлогом нельзя оставлять свою любимую одну. Семейные ссоры 8 июля недопустимы ни при каких обстоятельствах.

Поверья и приметы:

Святые Петр и Февронья в народе почитаются как покровители верности, любви и счастливого брака. А символом Дня Петра и Февроньи стала ромашка. В старину букеты из этих незатейливых цветов были самым дорогим подарком в День влюбленных. Девушки всегда в этот день плели венки из ромашек. А любящие сердца в этот день старались сделать все, чтобы укрепить свои отношения на долгие годы.

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