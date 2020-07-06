7 июля 2020 года (24 июня по старому стилю) в народе празднуют День Иоанна Предтечи – Крестителя Господня и День Ивана Купалы

История:

7 июля в народе отмечают День Ивана Купалы, который тесно переплелся с празднованием Дня Иоанна Предтечи – Крестителя Господня. День этот на Руси с давних времен почитался как день рождения пророка Иоанна, предсказавшего пришествие Иисуса Христа. Рождение Святого Иоанна связано с легендой о том, что за год до появления на свет его отец Захария во время молитвы в храме лицезрел ангела Господня, который и поведал ему о скором появлении сына, которому суждено быть пророком. Но дабы это событие осталось в тайне, ангел лишил Захарию голоса, который чудом вернулся к нему на восьмой день после рождения пророка. Юность и детство Иоанна, прошедшие при храме, наложили на него отпечаток на всю жизнь, которую он провел в молитвах отшельником долгие 30 лет в пустыне. Там ему был дан свыше дар пророчества и Иоанн Предтеча первым предсказал пришествие Христа на Землю. Святой Иоанн обратил множество язычников в веру христианскую, что сопровождалось купанием их в реке Иордан. Именно пророку Иоанну досталась миссия крещения в водах Иордана Иисуса.

Чего нельзя делать 7 июля 2020 года

7 июля под запретом были любые работы, связанные с физическим трудом. Сельчанам запрещалось работать в поле, нельзя было в этот день делать домашние дела.

Ни в коем случае не допускалась охота. На торговлю также накладывалось табу. Нельзя 7 июля давать в долг, а найденные на дороге деньги ни в коем случае нельзя было поднимать и брать себе.

Поверья и приметы:

Главное отличие праздника 7 июля в том, что в этот день нужно непременно искупаться в водоеме, или в бане. Вода в этот день приобретала чудодейственную силу, могла избавить от многих недугов.

Символизируют праздник в этот день два цветка. Первый из них цветок папоротника, которого на самом деле нет в природе. Но по легенде он один раз в году расцветал именно в ночь на 7 июля и мог дать тому, кто найдет его дар предвидения и умение отыскивать клады. Поэтому в старину многие отправлялись на поиски таинственного цветка в надежде на удачу. Другой же цветок – Иван-да-Марья, как символ двух стихий – воды и огня – пользовался очень большой популярностью и считалось, что в этот день он дает особенные силы людям.

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